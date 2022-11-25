Возле «Газпром Арены» открылся самый большой каток в Петербурге. Ягудин выступил на церемонии открытия

Самый большой каток в Санкт-Петербурге открылся возле «Газпром Арены».

«24 ноября на территории общественного пространства «Флагшток» открылся новый ледовый каток.

На церемонии открытия выступил олимпийский чемпион и легендарный российский фигурист Алексей Ягудин. А после выступления – провел для гостей праздника мастер-класс на льду, научив выполнять некоторые основные приемы фигурного катания. Новый каток площадью 2900 кв. метров находится на берегу Финского залива неподалеку от станции метро . Это самый большой каток в городе с видом на море.

Отсюда открывается великолепный вид на воду, «Лахта Центр» и .

Каток имеет необычную форму – две просторные площадки соединены между собой ледовыми дорожками – так кататься еще увлекательнее», – сообщается в телеграм-канале «Газпром Арены».

Фото: телеграм-канал «Газпром Арены»