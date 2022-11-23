🤯 Они что-то знали: трое участников Fantasy ЧМ выбрали вратаря Очоа капитаном в своих командах перед первым туром

Мексиканский вратарь Гильермо Очоа точно стал одним из героев первого тура: надежно отстоял в матче со сборной Польши (0:0) и даже потащил пенальти от Роберта Левандовского! Поляк пока так и не смог забить дебютный гол в финальных стадиях ЧМ.

В Fantasy, перед первым туром, Очоа взяли 958 пользователей (3,1% – популярность от общего выбора игроков). В итоге мексиканец заработал 11 очков: +1 – выход на поле, +1 – сыгранные 60 минут, +4 – сухой матч, +5 – сейв пенальти. Но три (!) пользователя решили сыграть по-крупному и выбрали вратаря капитаном, тем самым, получив 22 очка. Результат такого решения выглядит серьезной заявкой на победу в первом туре.

🎁 Мы разыгрываем призы среди лучших игроков каждый тур, поэтому еще не поздно собрать свою команду в Fantasy ЧМ!