Эду стал первым в истории спортивным директором «Арсенала». Ранее он был техническим директором

Теги премьер-лига Англия Эду Гаспар Арсенал Футбол

Эду Гаспар стал первым в истории спортивным директором «Арсенала».

С 2019 года бразильский специалист занимал должность технического директора английского клуба.

Повышение Эду означает, что в дополнение к его нынешним обязанностям он возьмет на себя ответственность за всю деятельность академии «Арсенала».

44-летний бразилец был частью команды «Непобедимых», когда «канониры» стали чемпионами Англии, ни разу за сезон не проиграв в лиге.

В текущим сезоне АПЛ «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 37 очков в 14 матчах.

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