Эду стал первым в истории спортивным директором «Арсенала». Ранее он был техническим директором
Эду Гаспар стал первым в истории спортивным директором «Арсенала».
С 2019 года бразильский специалист занимал должность технического директора английского клуба.
Повышение Эду означает, что в дополнение к его нынешним обязанностям он возьмет на себя ответственность за всю деятельность академии «Арсенала».
44-летний бразилец был частью команды «Непобедимых», когда «канониры» стали чемпионами Англии, ни разу за сезон не проиграв в лиге.
В текущим сезоне АПЛ «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 37 очков в 14 матчах.
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