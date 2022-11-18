Эду стал первым в истории спортивным директором «Арсенала». Ранее он был техническим директором

стал первым в истории спортивным директором «Арсенала».

С 2019 года бразильский специалист занимал должность технического директора английского клуба.

Повышение Эду означает, что в дополнение к его нынешним обязанностям он возьмет на себя ответственность за всю деятельность академии .

44-летний бразилец был частью команды «Непобедимых», когда «канониры» стали чемпионами Англии, ни разу за сезон не проиграв в лиге.

В текущим сезоне «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 37 очков в 14 матчах.