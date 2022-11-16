Экс-форвард сборной Норвегии Карью приговорен к 14 месяцам тюрьмы за налоговые махинации и оштрафован на 45 тысяч фунтов

приговорен к тюремному заключению за налоговые махинации.

Экс-игрок сборной Норвегии, «Валенсии» и непреднамеренно не предоставил сведения о своих доходах, за что был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения.

43-летний Карью также был оштрафован на 45 353 фунта стерлингов (540 000 норвежских крон) за налоговые махинации на общую сумму 456 264 фунта стерлингов (5,4 млн норвежских крон).

Если бы Карью действовал умышленно при совершении налогового мошенничества в период с 2017 по 2019 год, прокуроры, как сообщается, считали, что надлежащим наказанием для Карью было бы тюремное заключение сроком около двух лет и семи месяцев.

В 38-страничном решении суд пришел к выводу, что Карью действовал с грубой неосторожностью.

Норвежец ранее признал себя виновным по обвинению в мошенничестве, выдвинутому норвежским налоговым органом, причем его адвокат Берит Рейсс-Андерсен настаивала на том, что это дело должно было рассматриваться как дело о признании вины, учитывая, что он признал факт уклонения от уплаты налогов, но при этом утверждал, что не совершал мошенничества намеренно. Адвокат Карью считает, что решение суда следует рассматривать как победу.

В деле об уклонении от уплаты налогов против Карью было использовано так называемое правило 183 дней.

Будучи налогооблагаемым резидентом за границей, каковым Джон является с 2000 года, гражданин не может находиться в Норвегии более 183 дней.

Против Джона были представлены доказательства, утверждающие, что он превысил этот порог в течение шести лет подряд с 2014 по 2019 год, при этом отслеживались операции по банковским картам экс-футболиста. Карью не оспаривал эти доказательства.

Он настаивает на том, что советы его агента Пера Флода заставили не раскрывать информацию о доходах и активах за пределами своей страны.

Обвинение утверждает, что у Карью было достаточно возможностей исправить информацию, предоставленную властям, но он предпочел этого не делать.