Радимов об отстранении России: «Никто толком не скажет, когда нас вернут. Следующий ЧМ пройдет в Америке, там все постараются сделать, чтобы нас не было»

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Владислав Радимов считает, что Россию постараются не допустить до ЧМ-2026.

«Когда нас вернут в футболе? Никто ничего толком не скажет.

Следующий чемпионат мира пройдет в Америке. Давайте объективно, там все постараются сделать так, чтобы нас не было. Мимо чемпионата Европы мы уже проехали. [Нас могут вернуть] только после этого, через 4 года», – сказал бывший главный тренер «Зенита-2» в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. 

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