Аллегри про 2:0 с «Интером»: «Ювентус» едва ли будет пропускать при таком отношении к делу. Мы получили удовольствие от победы»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:0).

«Было очень интересно наблюдать за этой игрой, особенно учитывая то, что в первом тайме нам немного повезло. Но когда ты действуешь активно, работаешь на партнеров, то шансы на удачный итог возрастают.

Игровая система придала нам стабильность, но главное – все работают как одно целое, вместе защищаются. Команда понимает, когда будет тяжело, понимает, что игра идет все 95 минут. В начале сезона мы играли полчаса, а потом просто плыли по течению. Теперь же мы идем до конца, даже когда сложно. Это важный момент.

То, что мы обыграли «Интер» после трех поражений и ничьей, приносит настоящее удовлетворение. Было важно обыграть его. Сегодня мы допустили только один опасный момент, когда после ошибки Рабьо шанс получил Лаутаро. При таком отношении к делу мы едва ли будем пропускать.

Сезон длинный. У нас были неудачи – в Лиге чемпионов в особенности. От победы над «Интером» мы получили удовольствие, но теперь нужно сосредоточиться на следующих матчах.

«Наполи» идет вперед впечатляющими темпами, но посмотрим, что будет после ЧМ-2022», – сказал Аллегри DAZN.