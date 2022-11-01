Жоау Канселу: «Я играл в «Юве» и «Интере», но «Ман Сити» – это другой уровень. Надеюсь провести в клубе еще много лет»

Жоау Канселу считает, что вышел на новый уровень после перехода в «Манчестер Сити».

«Да, в этом нет сомнений. Переход в «Манчестер Сити» – самый важный шаг в моей карьере. Конечно, я играл в таких больших клубах, как «Бенфика», «Валенсия», «Интер», «Ювентус», но думаю, что сейчас «Манчестер Сити» – это другой уровень.

Конечно, первые полгода после перехода были не лучшими. Мне требовалось время на адаптацию. Но сейчас я уже привык ко всему. Надеюсь провести в «Ман Сити» еще много лет, потому что здесь мне хорошо. Я могу говорить об этом, потому что после моей ошибки в матче с «Ливерпулем» – индивидуальной ошибки, из-за которой «Ливерпуль» получил три очка – меня поддерживали. Я чувствовал любовь со стороны фанатов, и я хочу отплатить им за нее в будущем.

Я хочу приносить болельщикам трофеи, потому что это лучший способ отплатить за поддержку, которую они мне оказывают», – сказал защитник «Манчестер Сити».