Нагельсманн после 3:0 с «Барсой»: «Бавария» постарается выиграть ЛЧ. Мы набрали 15 очков в самой сложной группе – это первый шаг»

Главный тренер «Баварии» высказался о победе над «Барселоной».

Мюнхенская команда одержала победу со счетом 3:0 в 5-м туре группового этапа чемпионов.

«Мы набрали 15 очков в самой сложной группе. Мы постараемся выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, но мы должны продолжать идти вперед.

Это был первый шаг, но нам предстоит сделать еще много шагов, чтобы выиграть титул в конце сезона», – сказал Нагельсманн.