Нагельсманн после 3:0 с «Барсой»: «Бавария» постарается выиграть ЛЧ. Мы набрали 15 очков в самой сложной группе – это первый шаг»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о победе над «Барселоной».
Мюнхенская команда одержала победу со счетом 3:0 в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы набрали 15 очков в самой сложной группе. Мы постараемся выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, но мы должны продолжать идти вперед.
Это был первый шаг, но нам предстоит сделать еще много шагов, чтобы выиграть титул в конце сезона», – сказал Нагельсманн.
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