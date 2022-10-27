Нагельсманн после 3:0 с «Барсой»: «Бавария» постарается выиграть ЛЧ. Мы набрали 15 очков в самой сложной группе – это первый шаг»

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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о победе над «Барселоной».

Мюнхенская команда одержала победу со счетом 3:0 в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы набрали 15 очков в самой сложной группе. Мы постараемся выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, но мы должны продолжать идти вперед.

Это был первый шаг, но нам предстоит сделать еще много шагов, чтобы выиграть титул в конце сезона», – сказал Нагельсманн. 

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