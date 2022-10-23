Дубль Браима Диаса, 1+1 от Ориги и чумовой штрафной Раноккии: смотрите видеообзор матча «Милан» – «Монца»

победил «Монцу» (4:1) в 11-м туре Серии А.

Дубль в первом тайме сделал , который сначала открыл счет после сольного прохода, а затем точно пробил из пределов штрафной, получив пас от .

На 65-й минуте Ориги отличился сам, забив ударом с линии штрафной. На 70-й минуте отыграл один мяч, великолепно исполнив штрафной.

поставил точку в матче на 84-й минуте.