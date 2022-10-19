Саутгемптон – Арсенал 23.10.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

23 октября пройдет матч 13-го тура чемпионата Англии, в котором сыграют клубы из зоны вылета и зоны Лиги чемпионов. Матч «Саутгемптон» — «Арсенал» пройдет в городе Саутгемптон на поле стадиона «Сент-Мерис». Начало встречи в 16:00 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: победа «Арсенала» за 1,61, ТБ2,5 за 1,63, ИТБ0,5 «Саутгемптона» за 1,50, обмен голами за 1,71.

У «Саутгемптона» серия из пяти игр без побед, «Арсенал» выиграл четыре крайние матча в чемпионате и заслуженно лидирует в турнире. Гости фавориты предстоящей встречи. Ниже коэффициенты на игру от БК «Лига Ставок».

Прогноз на матч «Саутгемптон» — «Арсенал» позволит узнать форму команд, статистику клубов, последние результаты, наличие травмированных и рекомендованные ставки на матч АПЛ.

«Саутгемптон»

В последней игре чемпионата «Святые» упустили победу в домашней игре с «Вест Хэмом». Хозяева открыли счет благодаря голу Ромена Перро на 20 минуте. Гости отыгрались во втором тайме. Гол на счету Деклана Райса. Статистические данные матча «Саутгемптон» — «Вест Хэм»:

xG 0,52:1,71;

удары 10:25;

удары в створ 8:4;

угловые 4:14;

атаки 103:102;

опасные атаки 35:73;

навесы 15:35;

отборы 13:21.

Матч с «молотобойцами» стал пятым без побед в чемпионате Англии. Последний раз «святые» брали три очка в домашней игре с «Челси» еще в конце августа. После серия из четырех поражений и ничья в крайней встрече. Результаты «Саутгемптона» в матчах АПЛ розыгрыша 2022/2023.

В десяти сыгранных матчах подопечные Ральфа Хазенхюттля одержали две победы, дважды сыграли вничью и шесть раз проиграли. Разница голов 9:18. Всего у команды 8 очков и 18-е место в турнирной таблице. От спасительного 17-го места «святые» отстают на одно очко. В 10-ти крайних официальных матчах у команды 3 победы, 2 ничьи и 5 поражений. Разница голов 11:14. В рамках АПЛ в 10-ти домашних встречах 2 победы, 2 ничьи и 6 поражений. В 7 матчах был обмен голами, «Святые» забивают в 8 из 10 встреч.

Самые результативные игроки «Саутгемптона» в сезоне:

Чи Адамс — 4 гола и 1 голевая передача;

Джо Арибо — 2 гола;

Адам Армстронг — 1 гол и 1 голевая передача.

Травмированных и дисквалифицированных нет.

«Арсенал»

В начале сентября «Арсенал» в гостях проиграл «Манчестер Юнайтед» 1:3, после чего начал новую серию побед, которая насчитывает 7 игр. В последнем матче чемпионата «канониры» со счетом 1:0 в гостях переиграли «Лидс». Автором единственного гола стал Букайо Сака. Статистические показатели игры «Лидс» — «Арсенал»:

xG 2,02: 0,82;

удары 16:9;

удары в створ 4:4;

угловые 6:3;

атаки 91:106;

опасные атаки 55:31;

отборы 26:17.

«Арсенал» не играет вничью в 25 крайних официальных встречах. У команды Микеля Артеты 19 побед и 6 поражений. 5 из 6 проигранных матчей на этой дистанции пришлись на гостевые матчи. В новом сезоне АПЛ у команды всего одно поражение. Результаты «Арсенала» в чемпионате Англии 2022/2023.

Подопечные Микеля Артеты возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 27 очками в 10 сыгранных матчах (9 побед и 1 поражение). Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» четыре балла. Лидируют «канониры» и в группе Лиги Европы, выиграв три матча из трех. Если брать последние 10 игр во всех турнирах, то у «Арсенала» 9 побед и 1 поражение. Разница голов 21:9. В 10-ти гостевых играх АПЛ 6 побед и 4 поражения. В 6 матчах команда пропустила, 6 игр прошли на ТБ2,5.

Самые результативные игроки «Арсенала» в сезоне в АПЛ:

Габриэль Жезус — 5 голов и 3 голевые передачи;

Букауо Сака — 4 гола и 4 голевые передачи;

Габриэл Мартинелли — 4 гола и 2 голевые передачи;

Мартин Эдегор — 3 гола и 2 голевые передачи.

Матч с «Саутгемптоном» пропустят три игрока из-за травм. Не сыграют полузащитники Эмиль Смит Роу и Мохамед Эль-Ненни, защитник Александр Зинченко.

Личные встречи

Противостояние команд насчитывает 104 матча. Баланс побед 53:23 в пользу «Арсенала», при 28 ничьих. Разница голов 173:105. В рамках чемпионата Англии команды сыграли 90 матчей. Разница голов 151:95. «Арсенал» выиграл 45 раз, при 25 ничьих и 20 победах «Саутгемптона».

«Канониры» выиграли половину из 10-ти крайних встреч в чемпионате, при 2 победах «Саутгемптона» и 3 ничейных исходах. В Саутгемптоне хозяева проиграли всего три матча, при четырех победах и трех ничьих. Хозяева забивают в 8 из 10 матчей.

Прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Арсенал»

В результатах команд в последних очных встречах можно выделить следующие тренды:

Победа «Саутгемптона» с форой +1,5 за 1,53 — «Святые» выиграли с форой +1,5 в 10 из 13 очных матчей на своей арене в АПЛ;

ИТБ0,5 «Саутгемптона» за 1,50 — «Святые» забивают в 8 из 10 домашних очных матчей в турнире.

В матче сыграют команды, выполняющие разные задачи. «Святые» стараются спастись от зоны вылета, «Арсенал» впервые за долгое время возглавил турнирную таблицу АПЛ. Матчи с «Саутгемптоном» в гостях не всегда удаются «канонирам». В текущем сезоне «Саутгемптон» не смог забить только «Манчестер Юнайтед» в домашней игре. В остальных встречах были голы. «Канониры» играют на два фронта и им может не хватить сил на матч АПЛ после важной встречи с ПСВ в Лиге Европы. Ставка на матч: «обе забьют — да» с коэффициентом 1,71 по линии букмекера «Лига Ставок».

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Где смотреть Саутгемптон – Арсенал