Челси – Манчестер Юнайтед 22.10.2022 английская Премьер-Лига, прогноз на футбольный матч

В 13 туре английской Премьер-Лиги лондонский Челси на своем поле сыграет с Манчестер Юнайтед. Игра состоится в субботу, 22 октября, и начнется в 19:30 по мск.

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Рекомендованная ставка: Победа Челси 1.99, ТБ (1.5) 1.24

Получится ли у Грэма Поттера во второй раз переиграть Эрика тен Хаага? Выйдет ли в стартовом составе «МЮ» Криштиану Роналду? Все ли лидеры команд смогут принять участие в игре — это можно узнать после просмотра матча Челси — Манчестер Юнайтед. А наш прогноз на игру поможет сделать осмысленную. ставку на матч.

Оговоримся, статистические данные, приведенные в нашем прогнозе на матч Челси — Манчестер Юнайтед, актуальны по состоянию на 18 октября 2022 года. Но в целом, приведенная нами информация поможет получить представление о силе играющих команд и выбрать фаворита предстоящего матча.

Челси

Лондонский Челси в чемпионате Англии занимает четвертое место. Синие в девяти матчах набрали 19 очков, и на восемь баллов отстает от лидирующего лондонского Арсенала — канониры имеют в своем активе 27 очков, однако команда сыграла на матч больше, чем у «аристократов».

В чемпионате Англии лондонцы, в целом, неплохо выступают в национальном первенстве. Синие в девяти матчах одержали шесть побед. Отметим ничью с крепким «Тоттенхэмом» (2:2). В остальном команда брала очки в тех матчах, в которых должна была набирать очки, однако были и осечки, например, поражение от Лидса (0:3) и Саутгемптона (1:2).

Предыдущие пять матчей Челси провел следующим образом:

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Манчестер Юнайтед

Манкунианцы идут на пятом месте в турнирной таблице. Подопечные тен Хаага с 16 очками идут на пятом месте. Команда на 11 очков отстает от лидирующего в чемпионате Арсенала.

Что касается выступления в лиге, то старт чемпионата для «красных дьяволов» получился невыразительным. В первом туре манкунианцы играли с Брайтоном, и уступили со счетом 1:2 (к слову, тогда «чайками» руководил Грэм Поттер — нынешний наставник Челси), затем МЮ разгромно проиграл Брентфорду (0:4), но после команда выдала четырехматчевую победную серию.

В том числе «красными дьяволами» были обыграны Ливерпуль (2:1) и Арсенал (3:1). Затем подопечные тен Хаага проиграли со счетом 3:6 в дерби с Ман Сити. Остальные два матча (из нашей выборки), закончились для манкунианцев четырьмя очками — тремя в матче с Эвертоном (2:1), и баллом в игре с Ньюкаслом (0:0).

Предыдущие пять матчей манкунианцы провели следующим образом:

Эти статистические тенденции помогут вам сделать точный прогноз на игру:

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед

Статистически Челси и Манчестер Юнайтед чаще всего играли вничью (в последних 20 очных матчах команд):

Что касается раскладов на предстоящий матч, то Челси выглядит фаворитом матча. «Аристократы» под руководством Поттера показывают стабильный футбол и в чемпионате набирают очки — однако будем учитывать, что в национальном первенстве синие только один раз играли с топ-клубом (2:2 с Тоттенхэмом), остальные игры Челси проводил с середняками и аутсайдерами национального первенства.

Манчестер Юнайтед выправил положение в чемпионате Англии, команда даже одержала две победы над топами — Ливерпулем и Арсеналом. Однако игра с Ньюкаслом показала, что «красные дьяволы» еще далеки от оптимального игрового тонуса.

Предположим, что в этой игре фаворитом является лондонский Челси: синие имеют более поставленную игру, будут играть дома и наверняка, сумеют дожать соперника. Обилия голов не ждем, вероятно, матч закончится победой синих с разницей голов в 1 – 2 мяча.

К слову, букмекерские конторы также считают победу Челси более вероятным событием:

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Где смотреть матч Челси – МЮ