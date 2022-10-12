Генич не верит в чемпионство «Спартака»: «Они на отличном ходу, но без запаса прочности, как у «Зенита»

порассуждал о том, может ли «Спартак» стать чемпионом Мир .

– «Спартак» – чемпион?

– Хочется, чтобы команда ввязалась в эту драку. Они молодые и на кураже.

Сейчас красно-белые на отличном ходу, но без запаса прочности, как у . Питерцы могут сыграть вничью с «Факелом», но свое возьмут. Они не проиграли ни одного матча конкуренту.

– То есть не веришь, что станет первым?

– Нет. Потому что «Зенит» может расслабиться, когда везет конкурентам шесть очков. Они понимают: «Сейчас в Воронеж тяжело добирались, матч дневной, аэропорта нет». Для бразильцев особенно сложно.

Поле с высокой травой, специально, наверное, не стригли, чтобы мяч тормозил.

Причем рассказывал кто-то о случаях с командами, у которых быстрые фланги, что середину умышленно не трогали, а на краях стригли.

– Почему Александр Соболев такой дерзкий?

– Таким и должен быть нападающий. Не должен быть мягким и добрым. Смолову многое дано технически, в плане ай-кью.

Он может разобраться в ситуации за счет просчитывания ходов. Смотрю на Сергеева – он незлой нападающий. Николсон, Чалов, Кассьерра незлые. Аппаев злой, хоть не так часто забивает.

А вот Соболев злой. Когда он поверил в себя, его жизнь побила, правильно научила готовиться к тренировкам и играм. Плюс Саша злится, когда что-то не получается. Нападающий таким и должен быть, – сказал комментатор «Матч ТВ».