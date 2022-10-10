Барселона – Интер 12.10.2022 Лига чемпионов, прогноз на футбольный матч

В четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов пройдет матч «Барселона» — «Интер». Команды представляют квартет С. Игра пройдет на поле стадиона «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: ИТБ0,5 «Интера» за 1,56, победа «Интера» или ничья за 2,83, ТБ2,5 за 1,60.

Для хозяев игра станет решающей в турнире, так как поражение фактически оставляет без шансов занять второе место в группе и выйти в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» фаворит домашней игры.

Прогноз на матч «Барселона» — «Интер» позволит узнать форму команд, статистику клубов, последние результаты, наличие травмированных и рекомендованные ставки на матч Лиги чемпионов.

«Барселона»

В последней игре Ла Лиги подопечные Хави с минимальным счетом переиграли «Сельту» 1:0. Автором единственного гола стал Педри на 17-й минуте встречи. Гости сыграли надежно в обороне и у «Барселоны» не было много опасных моментов в встрече. Статистические данные матча «Барселона» — «Сельта»:

удары 13:14;

удары в створ 5:3;

угловые 6:3;

атаки 134:90;

опасные атаки 66:41;

отборы 16:12.

Победа над «Сельтой» стала седьмой подряд в чемпионате Испании. Всего у сине-гранатовых 7 побед и одна ничья в 8-ми турах Ла Лиги. Результаты в Лиге чемпионов не столь успешные. Команда Хави стартовала с домашней победы 5:1 над «Викторией» Плзень, после чего последовала серия из двух гостевых поражений. В Мюнхене каталонцы проиграли 0:2, в Милане были слабее 0:1. Результаты «Барселоны» в матчах Ла Лиги сезона 2022/2023.

В чемпионате Испании «Барселона» занимает первое место. На счету команды 22 очка. Столько же у «Реала», но сине-гранатовые выше за счет лучшей разницы голов. 20:1 у «Барселоны» и 19:7 у «Реала». В группе Лиги чемпионов «Барселона» на третьем месте с тремя очками. Разница голов 5:4.

Самые результативные игроки «Барселоны» в сезоне:

Роберт Левандовский — 12 голов и 2 голевых передач;

Усман Дембеле — 2 гола и 4 голевых передач;

Ансу Фати — 2 гола и 3 голевые передачи.

В лазарете команды шесть игроков. В конце сентября травмы получили Рональд Араухо, Жюль Кунде, Мемфис Депай, Эктор Бельерин. В начале октября травмировались Андреас Кристенсен и Франк Кессье.

«Интер»

«Интер» убойно отреагировал на поражение от «Ромы» в первой игре после паузы в чемпионате. В Лиге чемпионов миланский клуб обыграл «Барселону», в Серии А переиграл «Сассуоло» в гостях 2:1. Автором дубля в игре с «Сассуоло» стал Эдин Джеко. Форвард отметился голами на 44 и 75 минутах. Статистические показатели игры «Сассуоло» — «Интер»:

xG 1,10:2,82;

удары 15:16;

удары в створ 3:4;

угловые 6:5;

атаки 97:97;

опасные атаки 35:46;

навесы 7:11;

отборы 4:17.

Победа над «Сассуоло» стала первой для нерадзурри в трех турах. До этого были поражения от «Ромы» и «Удинезе». В Лиге чемпионов «Интер» стартовал с поражения 0:2 дома от «Баварии». Далее в гостях обыграл «Викторию» Плзень 2:0 и дома был сильнее 1:0 «Барселону». Результаты «Интера» в чемпионате Италии 2022/2023.

В турнирной таблице Серии А миланский клуб вне зоны еврокубков. Команда на седьмой строчке с показателем в 15 очков. Разница голов 16:14. В топ-10 Серии А черно-синие пропускают больше всех. В группе Лиги чемпионов подопечные Симоне Индзаги на втором месте с 6 очками. Разница голов 3:2.

Самые результативные игроки «Интера» в сезоне:

Эдин Джеко — 4 гола и 2 голевые передачи;

Николо Барелла — 2 гола и 3 голевые передачи;

Лаутаро Мартинес — 3 гола и 1 голевая передача.

В списке травмированных представлены 6 игроков. Из серьезных потерь можно отметить травму Ромелу Лукаку, Марсело Брозовича и Хоакина Корреа.

Личные встречи

Команды часто встречаются в Лиге чемпионов. На этот турнир пришлись 11 из 17 встреч. Сине-гранатовые впереди по победам 6:2, при 3 ничьих. Во всех турнирах у «Барселоны» 10 побед, 4 ничьи и 3 победы «Интера».

На домашней арене «Барселона» выиграла все 5 матчей в Лиге чемпионов. Еще две игры прошли в рамках Лиги Европы. У клубов по одной победе. В 3 из 4 крайних матчей было забито 2 и менее гола.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер»

В результатах команд в последних встречах можно выделить следующие тренды:

Победа «Интера» или ничья за 2,65 — у «Интера» 7 из 9 игр без поражений в Лиге чемпионов в гостях;

ТБ2,5 за 1,60 — в 8 из 10 домашних матчей «Барселоны» в турнире забивается 3 и более гола.

«Интер» надежно сыграл в обороне в последней очной встрече и сумел не только навязать каталонцам свою игру, но и победить. «Интер» грамотно прессинговал и не давал игрокам «Барселоны» контролировать мяч. Игра решающая для каталонского клуба, так как потеря очков чревата не выходом в плей-офф Лиги чемпионов второй год кряду. «Барселона» фаворит домашнего матча, но «Интер» может вновь удивить Хави. Ставка на матч: ИТБ0,5 «Интера» с коэффициентом 1,56.

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Смотреть матч Барселона – Интер