Экс-судья Галлахер считает, что пенальти в ворота «Ливерпуля» на Жезусе был назначен ошибочно
Экс-арбитр АПЛ Дермот Галлахер считает, что судьи допустили две ошибки в матче «Арсенал» – «Ливерпуль».
Лондонский клуб одержал победу на своем поле в игре 10-го тура чемпионата Англии (3:2). На матче работала бригада судей во главе с Майклом Оливером.
На 73-й минуте рефери назначил 11-метровый в ворота мерсисайдцев, зафиксировав фол со стороны Тиаго Алькантары на Габриэле Жезусе.
По мнению Галлахера, Тиаго действительно зацепил ногу Жезуса, однако такого контакта было недостаточно для назначения пенальти. 11-метровый был реализован Букайо Сака, этот гол стал решающим в матче.
Также, по мнению экс-арбитра, Оливер должен был назначить 11-метровый в ворота лондонцев за попадание мяча в руку Габриэлу Магальяэсу в штрафной площади.
Галлахер считает, что решение судьи продолжить игру было неверным. По его мнению, и Оливер, и ВАР посчитали, что защитник «канониров» находился слишком близко к Диогу Жоте в момент удара, поэтому попадание мяча в руку не было расценено как игра рукой.
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