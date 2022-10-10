Экс-судья Галлахер считает, что пенальти в ворота «Ливерпуля» на Жезусе был назначен ошибочно

Экс-арбитр АПЛ Дермот Галлахер считает, что судьи допустили две ошибки в матче – .

Лондонский клуб одержал победу на своем поле в игре 10-го тура чемпионата Англии (3:2). На матче работала бригада судей во главе с .

На 73-й минуте рефери назначил 11-метровый в ворота мерсисайдцев, зафиксировав фол со стороны на .

По мнению Галлахера, Тиаго действительно зацепил ногу Жезуса, однако такого контакта было недостаточно для назначения пенальти. 11-метровый был реализован Букайо Сака, этот гол стал решающим в матче.

Также, по мнению экс-арбитра, Оливер должен был назначить 11-метровый в ворота лондонцев за попадание мяча в руку в штрафной площади.

Галлахер считает, что решение судьи продолжить игру было неверным. По его мнению, и Оливер, и ВАР посчитали, что защитник «канониров» находился слишком близко к в момент удара, поэтому попадание мяча в руку не было расценено как игра рукой.

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