Александр Дюков: «Не стал бы преждевременно короновать «Зенит». Разница между первым и вторым местом – 6 очков»

не считает, что «Зенит» уже выиграл борьбу за чемпионство.

Петербуржский клуб занимает 1-е место в турнирной таблице Мир после 11 туров, у него 29 очков. Вторым идет ЦСКА с 23 баллами, «Ростов» и «Спартак», набравшие по 22 очка, занимают 3-е и 4-е места соответственно.

«Не стал бы преждевременно короновать «Зенит». Разница между первым и вторым местом сейчас – шесть очков. Вы наверняка помните, как «Манчес­тер Юнайтед» несколько лет назад опережал в чемпионской гонке «Манчестер Сити» на восемь очков, этот отрыв растерял и чемпионом стал «Сити». Так что и в чемпионате России ничего не определено.

Безусловно, «Зенит» выглядит уверенно. Но это благодаря работе, которую клуб проводил на протяжении последних лет и сейчас пожинает плоды. Абсолютно точные, удачные приобретения. – клуб с возможностями. Но мы знаем прим­еры, когда клубы не смогли конвертировать деньги в результат», – сказал президент .