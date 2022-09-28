Личка о победе «Оренбурга»: «При 1:2 дал установку давить «Динамо». Ребята сделали максимум»

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Главный тренер «Оренбурга» подвел итоги матча с «Динамо» (2:2, 4:3 по пенальти).

«Забрать три очка не получилось. Но команда сегодня показала хорошую игру.

Первый тайм с нашей стороны очень удачный. Во втором столкнулись с проблемой – выходим на поле, но не забиваем. Когда Павловец сделал счет 1:2, дал установку давить соперника.

Ребята сегодня сделали максимум. «Динамо» – хорошая команда с игроками сборной России.

Но уже завтра забываем все и начинаем готовиться к «Сочи». Сегодня вышел экспериментальный состав. Играли ребята, которые близки к основному составу в РПЛ. Хочу показать и других игроков, которые не так часто выходят на в старте», – отметил Марцел Личка.

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