Личка о победе «Оренбурга»: «При 1:2 дал установку давить «Динамо». Ребята сделали максимум»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:2, 4:3 по пенальти).

«Забрать три очка не получилось. Но команда сегодня показала хорошую игру.

Первый тайм с нашей стороны очень удачный. Во втором столкнулись с проблемой – выходим на поле, но не забиваем. Когда Павловец сделал счет 1:2, дал установку давить соперника.

Ребята сегодня сделали максимум. «Динамо» – хорошая команда с игроками сборной России.

Но уже завтра забываем все и начинаем готовиться к «Сочи». Сегодня вышел экспериментальный состав. Играли ребята, которые близки к основному составу в . Хочу показать и других игроков, которые не так часто выходят на в старте», – отметил .