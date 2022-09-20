Радимов о «Зените» Семака и «Спартаке» Романцева: «Что-то общее есть. Игру ведет средняя линия и там, и там»

высказался о полузащите «Зенита».

— Нынешний «Зенит» не напоминает Романцева, в котором главной движущей силой была полузащита?

— Что-то общее есть. И в том «Спартаке», и сейчас в «Зените» игру ведет средняя линия. Не зря говорится: покажи мне полузащиту, и я скажу, что у тебя за команда.

Сейчас у Семака, как и тогда у Романцева, собраны самые яркие футболисты — Малком, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Мостовой, Кузяев. Все они с большим набором опций и в атаке, и в обороне. Даже бразильцы, которые никогда не были любителями черновой работы.

Вот почему полузащита — игровое сердце нынешнего «Зенита», – сказал главный тренер -2».