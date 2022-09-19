Италия — Англия прогноз на матч 23 сентября Лига наций, прогноз на футбольный матч

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Когда речь заходит об этих соперниках, как тут не вспомнить прошлогодний финал чемпионата Европы, где итальянцы в Лондоне оказались сильнее и завоевали трофей. Впрочем, время летит быстро, и жребий свел сборные Италии и Англии в третьей группе Лиге наций. В июне в первом круге команды уже встречались и сыграли вничью. Теперь турнирная ситуация складывается таким образом, что англичане могут покинуть Лигу А, они пока аутсайдеры. Пусть Лига наций считается в большей степени тренировочным турниром, но опускаться на ступеньку ниже не хочется никому. В свою очередь у итальянцев в случае победы появятся хорошие шансы побороться за первое место в группе, которое позволит вновь играть в полуфинале. Вывеска Италия — Англия всегда привлекает внимание болельщиков, поэтому ждем трансляцию со стадиона Джузеппе Меацца, начало матча в 21:45 по московскому времени.

Рекомендуемая ставка: ничью и тотал меньше 2,5.

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Сборная Италии 

После победы Скуадры адзурры на чемпионате Европы с их искрометной атакующей игрой казалось, что команда Роберто Манчини станет законодателем мод на продолжительное время и будет бороться за новые трофеи. Но на поверку Евро 2020 стал пиком сборной, а затем случился кризис, которого, вроде, ничего не предвещало. Италия уверенно шла на первом месте в отборочной группе чемпионата мира, но за два последних тура опустилась на второе место. Стыковой поединок с Северной Македонией еще долго будут помнить как одно из самых главных несчастий в истории сборной. Второй раз подряд Италия не попала на чемпионат мира, такое случилось впервые. Лига наций слабое утешение, но футболистам нужно возвращать веру болельщиков в сборную, да и уверенность в своих силах явно не помешает. Матч с Англией отличная возможность показать, что итальянцы готовы к новым футбольным свершениям. Перед вами несколько последних результатов Скуадры адзурры.

  • Лига наций. 14.06.2022, Германия — Италия — 5 : 2
  • Лига наций. 11.06.2022, Англия — Италия — 0 : 0
  • Лига наций. 07.06.2022, Италия — Венгрия — 2 : 1
  • Лига наций. 04.06.2022, Италия — Германия — 1 : 1
  • Кубок Артемио Франки. 01.06.2022, Италия — Аргентина — 0 : 3

Факты и цифры

  • Лоренцо Пеллегрини забил в Лиге наций 2 года и является лучшим бомбардиром команды
  • Самый недисциплинированный в сборной Италии на турнире Сандро Тонали, на его счету 2 предупреждения
  • После четырех туров в третьей группе итальянцы пропустили больше всех — 7 мячей

 

Сборная Англии

Англичане как-то слишком снисходительно отнеслись к Лиге наций, свидетельством чему стало крупной поражение от сборной Венгрии на своем поле. Видимо команда Гарета Саутгейта посчитала, раз турнир второстепенный, то и рвать жилы в нем не стоит. Так ли это, мы как раз узнаем в выездном матче с Италией. Отступать Трем львам уже некуда, любая потеря очков грозит вылетом в Лигу В. Главный тренер сетовал на большую загруженность игроков в своих чемпионатах, риск получить травму, а потому в матчах Лиги наций регулярно применяется ротация. Главное, быть во всеоружии ближе к зиме, когда стартует чемпионат мира в Катаре. Так что обращать большое внимание на результаты в Лиге не стоит, у англичан в последние годы подобрался очень боеспособный коллектив, полуфинал чемпионата мира в России и 2018 года и финал Евро 2020 тому доказательство. Осталось сделать один шаг до триумфа, и нация в его ожидании. Представляем пять последних результатов команды.

  • Лига наций. 14.06.2022, Англия — Венгрия — 0 : 4
  • Лига наций. 11.06.2022, Англия — Италия — 0 : 0
  • Лига наций. 07.06.2022, Германия — Англия — 1 : 1
  • Лига наций. 04.06.2022, Венгрия — Англия — 1 : 0
  • Товарищеский. 29.03.2022, Англия — Кот-д’Ивуар — 3 : 0

Факты и цифры

  • Сборная Англии на турнире за 4 тура забила меньше всех в группе — всего 1 мяч, его автор Харри Кейн
  • По 1 предупреждению получили сразу шесть игроков команды
  • У команды Англии худшая разница забитых и пропущенных мячей — минус 5 и последнее место в турнирной таблице

Прогноз на матч Италия — Англия

Матч в Милане станет в какой-то степени юбилейным, тридцатым. Львиная доля встреч имеет товарищеский статус. Например, с 1933 по 1976 год команды сыграли 11 матчей, и все они были товарищескими. Небольшое преимущество на стороне итальянцев, при этом англичане забили больше мячей — 34 против 32.

  • Победы Италии — 10
  • Победы Англии — 8
  • Ничьи — 11
  • Самая крупная победа Италии — 2 : 0
  • Самая крупная победа Англии — 4 : 0

Как раз после того самого 1976 года в матчах этих команд никогда не забивалось более трех мячей, а в последнее время чаще всего они играют вничью. Перед вами последние результаты.

  • Лига наций. 11.06.2022, Англия — Италия — 0 : 0
  • ЧЕ, финал. 11.07.2021, Италия — Англия — 1 : 1 (пен. 3 : 2)
  • Товарищеский. 27.03.2018, Англия — Италия — 1 : 1
  • Товарищеский. 31.03.2015, Италия — Англия — 1 : 1
  • ЧМ, группа. 15.06.2014, Англия — Италия — 1 : 2

Аналитики в букмекерских конторах отдают небольшое преимущество итальянцам с учетом того, что они будут играть на своем поле. Предлагаемый диапазон коэффициентов букмекеров:

  • на победу Италии от 2,55 до 2,67
  • на победу Англии от 2,80 до 2,94
  • ничья от 3,20 до 3,48
  • ТМ 2,5 — от 1,70 до 1,80
  • ТБ 2,5 — от 2,11 до 2,23

В этом матче мы вновь вряд ли увидим фейерверк голов, а вот ничья вполне возможна. Рекомендуемая ставка на ничью и тотал меньше 2,5.

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Где смотреть Италия – Англия

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