Инвестор новороссийского «Черноморца» Шишкарев: «Ставим максимальные задачи, в том числе возвращение в еврокубки»

Главный инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарев рассказал о задачах новороссийского клуба.

«Не скрою, для меня это очень трепетный день. Для меня был сложный выбор: 17 лет прошло с момента, когда я был вместе с командой, с «Черноморцем». 17 лет вместили очень много событий. Принимая решение о возвращении в футбол , я отдавал себе отчет в том, что такое возвращение ко многому обязывает.

Не хочу озвучивать все поставленные цели, но вы догадываетесь, что наши амбиции связаны с тем, чтобы добиваться максимальных результатов. Мне сложно предположить, что в ближайшие годы «Черноморец» будет чемпионом страны в высшем дивизионе, но мы ставим максимальные задачи, в том числе возвращение в еврокубки», – сказал председатель совета директоров группы компаний «Дело», также занимающий пост президента Федерации гандбола России.

Новым гендиректором «Черноморца» стал Валентин Климко, ранее занимавший пост директора академии «Спартака» и президента армавирского «Торпедо».

После 7 матчей новороссийцы занимают в таблице лиги (группа 1) 5-е место.