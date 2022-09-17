Холанд о призе лучшему игроку августа в АПЛ: «Горжусь. Не справился бы без поддержки одноклубников и болельщиков»

Нападающий «Манчестер Сити» прокомментировал тот факт, что стал лучшим игроком в августе.

«Очень горжусь этим! Большое спасибо всем моим одноклубникам и болельщикам – без вашей поддержки я бы не справился!» – написал норвежец в твиттере.

22-летний форвард забил девять голов и отдал результативную передачу в пяти матчах августа в составе . Это рекордный старт среди новичков АПЛ – Холанд побил рекорды Майкла Куинна и Серхио Агуэро, которым удалось забить по 8 голов в 5 стартовых матчах чемпионата Англии.