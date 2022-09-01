«Химки» и Гогниев подпишут контракт по схеме «1+1»

Стали известны детали контракта нового тренера «Химок» .

По данным «РБ Спорт», соглашение между подмосковным клубом и 41-летним специалистом будет заключено на год с возможностью продления еще на год.

Официально документы будут подписаны в четверг. В тренерский штаб «Химок» войдут два помощника, которые уже работали с Гогниевым в «Алании».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объявил об отставке Николая Писарева после 4 поражений подряд и грядущем назначении Гогниева.