Факел — Спартак прогноз на матч 27 августа РПЛ, прогноз на футбольный матч

Вроде бы, «Факел» — «Спартак» не самая громкая вывеска тура, но вместе с этим матч представляет огромный интерес. Несмотря на то, что воронежцы находятся в зоне вылета, показывают они очень интересную динамичную игру. Каждый раз кажется, что вот-вот команду должно прорвать, но потом вновь следует ничья. У дебютанта после шести туров ни одной победы, но и поражения всего два. Может, прорвет как раз в матче со «Спартаком». Москвичи очень здорово стартовали и до шестого тура лидировали в чемпионате. Но проходить на одном дыхании весь турнир не может ни одна команда и случилось первое поражение. Будет очень интересно смотреть в Воронеже, как спартаковцы будут реагировать на эту неудачу. Победа нужна обоим соперником, кто ее заслужит больше, будем наблюдать на Центральном стадионе профсоюзов, матч начнется в 17:30 по московскому времени.

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«Факел» (Воронеж)

Воронеж соскучился по Премьер-лиге, это видно по домашним матчам «Факела», когда трибуны забиваются под завязку. Сейчас трудно предположить, какой ажиотаж будет на стадионе в матче со «Спартаком». Плюс ко всему радует игра команды Олега Василенко. В прошлом сезоне в Футбольной национальной лиге «Факел» занял второе место, набрав лишь на одно очко меньше, чем московские торпедовцы. А вот в Премьер-лиге воронежцы стартовали лучше, теперь нужно закрепить этот успех, нужны победы.

Двадцать лет назад команда покинула высший российский футбольный дивизион и где только за это время не играла, опускаясь вниз вплоть до Любительской футбольной лиги. И вот теперь старт в Премьер-лиге. Уже в первом матче воронежцы дали бой «Краснодару» и увезли с Юга ничью 2 : 2, затем при абсолютно равной игре последовало поражение в Грозном от «Ахмата» 1 : 2. В первом домашнем матче сезона «Факел» принимал московское «Динамо». Команды устроили голевую феерию и завершили матч со счетом 3 : 3. Провал последовали лишь один в Москве против ЦСКА 1 : 4. Следом случились еще две ничьи: безголевая дома с «Уралом» и в гостях с «Крыльями Советов» 1 : 1.

Ничейная болезнь? В какой-то степени да. Но, скорее всего, это болезнь роста. Очевидно уже сейчас, что «Факел» далеко не самая слабая команда Премьер-лиги прямо сейчас, но обилие ничьих может сыграть с воронежцами дурную шутку в конце сезона, когда придется считать очки. Нужно, наконец, побеждать, и почему бы не сделать это даже в матче с одним из лидеров? Огромная поддержка трибун обеспечена, мотивировать игроков дополнительно не нужно, так что посмотрим, случится ли мини-сенсация.

«Спартак» (Москва)

Игра московского «Спартака» тоже импонирует. Зная решения московского клуба за все последние годы, многие вновь настороженно восприняли приход на пост главного тренера молодого испанского специалиста Гильермо Абаскаля, а вот поди ж ты, пока ход срабатывает. Как у него получится на турнирной дистанции пока сказать не может никто. Состав «Спартака» не сильно поменялся, но игра команды заиграла новыми красками. Способствовала этому и схема Абаскаля с выстроенным в центре ромбом, и комбинационная игра с акцентом на атаку. Москвичи перестали мучиться на поле и мучить своих болельщиков.

Не заставил ждать результат. После пятого тура команда оказалась лидером турнирной таблицы, оставив позади ЦСКА и «Зенит». В первом туре москвичи потеряли очки в Грозном, игра с «Ахматом» завершилась вничью 1 : 1, а затем были одержаны четыре победы подряд, да какие! В гостях над «Краснодаром» 4 : 1, затем с таким же счетом дома над «Оренбургом». В гостях над «Уралом» 2 : 0 и в своих родных стенах был обыгран клуб «Сочи» 3 : 0. Самое серьезное испытание «Спартаку» предстояло в предыдущем туре — московское дерби с «Динамо».

Динамовцы по сравнению с прошлым годом тоже перестроили игру. Акцент на атаку сменился акцентом на оборону, и команды будто поменялись местами. Тем интереснее было посмотреть на «Спартак» в матче с наиболее сильным соперником из всех бывших ранее. Красно-белые в итоге проиграли из-за ошибки Наиля Умярова. Мячом владели больше, но вскрыть оборону «Динамо» так и не смогли. При этом бело-голубые трижды посылали мяч в каркас ворот соперника. Нашлось противоядие тактическим построением Абаскаля? Многое покажет предстоящий матч в Воронеже.

Прогноз на матч «Факел» — «Спартак»

Вплоть до 1984 года команды встречались исключительно в Кубке СССР, затем было короткое появление «Факела» в высшей союзной лиге в 1985 году. Дальше матчи соперников проходили только в рамках Премьер-лиги, да и то встречи эти были не частыми. Всего матчей насчитывается тринадцать, из них «Спартак» выиграл восемь и трижды проиграл. В двух поединках была зафиксирована ничья. В последний раз команды играли между собой в далеком 2001 году. Результаты последних игр соперников перед вами.

24.10.1997, «Спартак» — «Факел» — 4 : 2;

30.04.2000, «Спартак» — «Факел» — 3 : 1;

05.08.2000, «Факел» — «Спартак» — 1 : 0;

05.05.2001, «Спартак» — «Факел» — 3 : 0;

18.08.2001, «Факел» — «Спартак» — 0 : 5.

Безусловно, фаворитом у букмекеров является «Спартак». Команда объективно сильнее. «Лига Ставок» предлагает на победу гостей коэффициент 1,72, выигрыш хозяев оценивается коэффициентом 4,70, на ничейный результат коэффициент 4,10. Многое будет зависеть от игры москвичей и их реакции на проигранный матч с «Динамо». Красно-белые даже в худшие свои времена не так часто проигрывали два раза подряд, поэтому должны одержать победу с преимуществом в один мяч.

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Где смотреть Факел – Спартак