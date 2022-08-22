Гальтье о задаче пройти Лигу 1 без поражений: «Никто из менеджеров и тренеров «ПСЖ» о таком не говорил»

Главный тренер отрицает наличие задачи пройти Лигу 1 без поражений.

«Нет такого. Эта информация... Возможно, кто-то из футболистов сказал это в раздевалке, но никто из менеджеров или тренеров о таком не говорил.

Также специалист высказался о голе форварда на 8-й секунде матча с (7:1).

«Хочу отдать должное моему штабу. Такого гола мы больше не увидим. Но вот если взглянуть на чемпионаты Испании и Германии, то можно найти команды, которые так забивают. На этой неделе мы нашли 2-3 таких гола.

Также хочу отметить нашу команду U19 – она так забила «Зальцбургу», – сказал Гальтье Amazon.

Мбаппе забил «Лиллю» на 8-й секунде – это рекорд Лиги 1