Гальтье о задаче пройти Лигу 1 без поражений: «Никто из менеджеров и тренеров «ПСЖ» о таком не говорил»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отрицает наличие задачи пройти Лигу 1 без поражений.
«Нет такого. Эта информация... Возможно, кто-то из футболистов сказал это в раздевалке, но никто из менеджеров или тренеров о таком не говорил.
Также специалист высказался о голе форварда Килиана Мбаппе на 8-й секунде матча с «Лиллем» (7:1).
«Хочу отдать должное моему штабу. Такого гола мы больше не увидим. Но вот если взглянуть на чемпионаты Испании и Германии, то можно найти команды, которые так забивают. На этой неделе мы нашли 2-3 таких гола.
Также хочу отметить нашу команду U19 – она так забила «Зальцбургу», – сказал Гальтье Amazon.