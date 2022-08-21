«Зенит» увеличил до 5 млн евро предложение по хавбеку молодежной сборной Израиля Глоху

улучшил предложение о трансфере хавбека молодежной сборной Израиля.

По данным Sport 5, петербургский клуб готов заплатить за 18-летнего хавбека «Маккаби» Тель-Авив Оскара Глоха 5 миллионов евро.

Изначально «Зенит» предлагал за футболиста 4 миллиона. При этом просил 6 миллионов.

Также обсуждался вариант о возможном снижении суммы трансфера в обмен на процент от будущей продажи игрока. Однако «Маккаби» хочет заработать на трансфере Глоха как можно больше уже сейчас.

В этом году полузащитник дебютировал за молодежную сборную Израиля, сыграв 2 матча в квалификации Евро U21.