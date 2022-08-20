Хакшабанович об уходе из «Рубина»: «Родители ночами не спали, сосредоточиться на футболе стало невозможно. Но для клуба у меня только теплые слова»

Хавбек Сеад Хакшабанович объяснил, почему покинул «Рубин» ради «Юргордена» в марте.

«Мои родители не могли уснуть ночью, и я об этом знал. Поэтому мне тоже было сложно спать.

Они читали новости и изучали ситуацию даже больше, чем я, и постоянно были на телефоне. Сосредоточиться на футболе стало почти невозможно, это был тревожный период.

Несмотря на это, у меня для «Рубина» есть только теплые слова. Клуб хорошо ко мне относился, и ситуация в Казани никак не поменялась. Я не жалею о том, что подписал с командой контракт», – сказал футболист The Scottish Sun.

«Рубин» продаст Хакшабановича «Селтику» – дешевле 6,5 млн евро, за которые его покупал