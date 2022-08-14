Федотов о том, почему Карраскаль сыграл с «Зенитом» один тайм: «Переболел. Летал в Турцию за рабочей визой, где подхватил простуду»

Главный тренер высказался о хавбеке .

В матче Мир с (1:2) колумбиец вышел на замену после первого тайма.

«Человек не был готов играть больше – это объективная причина. Он переболел и чувствовал мышечный дискомфорт. Ему пришлось после домашнего матча [с «Факелом»] слетать в Турцию за рабочей визой, где он подхватил простуду.

Мы говорим о том, что нужна свежая кровь. На данный момент у нас защитники бьются как львы уже пятый тур. И среди них только один номинальный защитник», – сказал .