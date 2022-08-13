Никифоров о работе в сборной России: «Это самый пик. От таких предложений не отказываются»

прокомментировал приглашение в сборную России.

51-летний специалист стал ассистентом главного тренера национальной команды .

– Времени долго думать над приглашением не было. В начале недели мне позвонил Карпин.

Чем привлекло приглашение? В сборную России два раза не приглашают. Все-таки это самый пик. От таких предложений не отказываются.

– Но есть важный момент. Сейчас сборная России отстранена от всех международных турниров.

– Согласен. Но мы же не знаем, когда все вернется на круги своя. Может быть, через 2-3 месяца, а может быть, через 2-3 года. Сейчас тяжело судить об этом. Мы не знаем, как что будет.

Поступило предложение, и я его принял. Новая интересная работа. Это все-таки сборная.

– Пока будете в Москве?

– Я сегодня прилетел. Сейчас нахожусь в гостинице. Завтра выхожу на работу.

– Есть ли у вас контакт с нашими легионерами: Головиным, Миранчуком?

– В данной ситуации нет.

Все получилось очень быстро. В начале недели поступило предложение, я подумал сутки. Потом перезвонил Карпину и дал согласие. Спросил его, когда мне надо быть в Москве. Он сказал, что в пятницу, потому что в субботу-воскресенье – тур, я должен быть на работе, – сказал бывший защитник сборной.