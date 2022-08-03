«Потому что он русский? Это неприязнь какая-то?» Канчельскис о проблемах с трансфером Миранчука

высказался о проблемах с переходом в «Торино».

«Боязнь у людей. Гасперини не хочет усиливать соперников вроде «Торино»: «Пусть у нас лучше будет сидеть». Берут игроков, не хотят отдавать, чтобы не усиливать другую команду.

Думаю, для Миранчука вопрос решится, уедет в «Торино» и будет иметь игровую практику. же боится.

Дайте парню поиграть, проявить себя. Но я не президент «Аталанты», не могу повлиять на то или иное решение главного тренера. Надо агенту подключиться и говорить, чтобы давали больше игрового времени.

Это какая-то неприязнь, что ли? Потому что он русский? Дайте парню играть в футбол.

Жалко, но придется с этим смириться: у него контракт с «Аталантой», – сказал бывший полузащитник «Фиорентины».

Гасперини тормознул трансфер Миранчука в «Торино». Возможно, всего на пару часов