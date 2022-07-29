Экс-советник Федуна Камоцци: «Никто не скажет, что Кокорин – слабый футболист. Жалко, что Александр не заиграл в «Спартаке»

Бывший советник Леонида Федуна сожалеет, что не проявил себя в .

– Если такой великий тренер, как Капелло, сказал, что Кокорин – нереализованный талант, то это так и есть.

Кокорин действительно был очень талантливым, перспективным футболистом с огромным потенциалом, Капелло прав насчет него.

Жалко, что Александр не заиграл в «Спартаке». Безусловно, никто не скажет, что Кокорин – слабый футболист. А вот почему ему не удалось раскрыться – это другой вопрос. Я этого не знаю.

– Есть ли вероятность, что он еще заиграет в Италии?

– Честно говоря, я очень давно не видел его на поле, поэтому мне трудно сказать, – сказал .

За полтора года в «Фиорентине» Кокорин провел 10 матчей в рамках Серии А, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.

Капелло о Кокорине: «Нереализованный талант. Он способен на большее»