Черчесов не дал «Ференцварошу» выходной после выхода в 3-й раунд отбора ЛЧ: «В воскресенье старт чемпионата матчем с «Академией Пушкаша» ― это наш прямой конкурент»

Теги Станислав Черчесов Лига чемпионов УЕФА высшая лига Венгрия Ференцварош Академия Пушкаша Чемпионат.com Футбол

Игроки «Ференцвароша» не получили выходной после победы над «Слованом» (4:1).

Об этом сообщил главный тренер венгерского клуба Станислав Черчесов.

«Да, команда не получила выходной после выхода в следующий этап квалификации ЛЧ. Уже вечером тренировка.

В воскресенье стартует чемпионат матчем с «Академией Пушкаша» ― это наш прямой конкурент. Надо готовиться», — сказал Черчесов.

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