Зенит – Локомотив 30.07.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В субботу, 30 июля, в Санкт-Петербурге, на на одноименном стадионе «Санкт-Петербург» встретятся в матче «Зенит» и «Локомотив» в рамках 3-го тура текущего сезона Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 17:30 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Зенит»

Питерская команда завоевала золотые медали в прошлом розыгрыше Чемпионата России. Они это сделали очень уверенно за несколько туров до конца, с отрывом в 9 баллов от второго «Сочи». «Зенит» тогда показал в сезоне лучшую результативность в РПЛ, забив 66 мячей в 30 матчах и меньше всех они пропустили – 28 голов.

«Зенит» в преддверии старта сезона провел 4 товарищеских матча, где обыграл (5:3) по пенальти ФК «Нижний Новгород», после счета (1:1) в основное время матча. Затем снова в серии пенальти после (1:1) в основное время одолели «Сочи» (4:2). Затем уверенно взяли вверх над ЦСКА (3:0) и потом обыграли «Црвена Звезда» (2:1). А перед стартом нового сезона РПЛ, питерцы уверенно обыграли в матче за Суперкубок России «Спартак» Москва (4:0).

На старте РПЛ команда Семака набрала 4 очка в 2-ух турах и сейчас занимает 4-ую строчку в таблице чемпионата, на 2 балл отставая от лидирующего ЦСКА.

В первом туре РПЛ команда Семка сыграла вничью в гостях с ФК «Химки» (1:1), где упустила победу в концовке встречи, пропустив на 84 минуте. При том что подмосковная команда могла и вырвать победу на последних секундах игры, но не реализовала очень опасный момент.

А в рамках 2-го тура «Зенит» на родной арене уверенно разобрался с «Крылья Советов» (3:0), где уже к 12-ой минуте матча вела в счете (2:0), а на 31-ой еще упрочила свое преимущество.

Футбольный клуб «Локомотив»

«Железнодорожники» в прошлом сезоне РПЛ не смогли побороться за медали и заняли лишь 6-ую строчку в таблице. Они тогда набрали 48 баллов в 30 матчах и всего лишь на 2 очка отстали от 4-го «Краснодара». А сам сезон провели нестабильно, где их постоянно лихорадило в результатах и было очень много проблем на клубном уровне.

«Локо» в предсезонке провел 3 контрольных матча, в которых ни разу не проиграл. начала они обыграли «Велес» (2:1), потом в голевой перестрелке «Факел» Воронеж (4:2) и в заключительном товарищеском матче сыграл в результативную ничью (3:3) с «Динамо» Москва.

«Локомотив» в текущем Чемпионате России набрал в 2-ух турах 2 очка, ни разу не проиграв оппонентам и сейчас располагается на 11-ой строчке в таблице на 2 балла всего лишь отставая от второго «Спартака».

Сначала они в 1-ом туре сыграли вничью с ФК «Нижний Новгород» (1:1), где не смогли в большинстве удержать победный счет, пропустив на 70-ой минуте матча.

А в рамках 2-го тура разошлись миром с «Ростовом» (2:2), где уже москвичи играли в меньшинстве и смогли сравнять счет в концовке встречи и вырвали 1 очко.

Прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив»

«Зенит» и «Локомотив» в последних 5 очных противостояниях сыграли следующим образом:

30.04.22 «Зенит» – «Локомотив» 3:1;

15.08.21 «Локомотив» – «Зенит» 1:1;

17.07.21 «Зенит» – «Локомотив» 3:0;

02.05.21 «Зенит» – «Локомотив» 6:1;

30.08.20 «Локомотив» – «Зенит» 0:0.

В 5 последних очных матчах оппонентов московская команда ни разу не смогла обыграть питерскую. При этом «Зенит» победил в 3-х встречах, в том числе и последней.

Питерцы забивают в 7 встречах кряду, а москвичи отличаются минимум 1-им голом в своих последних сыгранных 8 матчах. Исходя из этого жду от команд в предстоящем матче открытую атакующую игру с большим количеством голов. При этом команда Семака в матче явный фаворит, учитывая домашнюю игру и качество исполнителей с глубиной состава, поэтому отдаю предпочтение их победе в этой встрече.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Зенит» – 1.36;

Победа «Локомотив» – 7.80;

Ничья – 5.20;

Ф2 (1,5) – 1.79;

ИТБ2 (0,5) – 1.69;

Обе забьют-да –1.85;

ТБ (2,5) – 1.55.

Вероятный исход: П1, ИТБ2 (0,5), Обе забьют-да, ТБ (2,5).

Футбольный клуб «Зенит»

Питерская команда завоевала золотые медали в прошлом розыгрыше Чемпионата России. Они это сделали очень уверенно за несколько туров до конца, с отрывом в 9 баллов от второго «Сочи». «Зенит» тогда показал в сезоне лучшую результативность в РПЛ, забив 66 мячей в 30 матчах и меньше всех они пропустили – 28 голов.

«Зенит» в преддверии старта сезона провел 4 товарищеских матча, где обыграл (5:3) по пенальти ФК «Нижний Новгород», после счета (1:1) в основное время матча. Затем снова в серии пенальти после (1:1) в основное время одолели «Сочи» (4:2). Затем уверенно взяли вверх над ЦСКА (3:0) и потом обыграли «Црвена Звезда» (2:1). А перед стартом нового сезона РПЛ, питерцы уверенно обыграли в матче за Суперкубок России «Спартак» Москва (4:0).

На старте РПЛ команда Семака набрала 4 очка в 2-ух турах и сейчас занимает 4-ую строчку в таблице чемпионата, на 2 балл отставая от лидирующего ЦСКА.

В первом туре РПЛ команда Семка сыграла вничью в гостях с ФК «Химки» (1:1), где упустила победу в концовке встречи, пропустив на 84 минуте. При том что подмосковная команда могла и вырвать победу на последних секундах игры, но не реализовала очень опасный момент.

А в рамках 2-го тура «Зенит» на родной арене уверенно разобрался с «Крылья Советов» (3:0), где уже к 12-ой минуте матча вела в счете (2:0), а на 31-ой еще упрочила свое преимущество.

Футбольный клуб «Локомотив»

«Железнодорожники» в прошлом сезоне РПЛ не смогли побороться за медали и заняли лишь 6-ую строчку в таблице. Они тогда набрали 48 баллов в 30 матчах и всего лишь на 2 очка отстали от 4-го «Краснодара». А сам сезон провели нестабильно, где их постоянно лихорадило в результатах и было очень много проблем на клубном уровне.

«Локо» в предсезонке провел 3 контрольных матча, в которых ни разу не проиграл. начала они обыграли «Велес» (2:1), потом в голевой перестрелке «Факел» Воронеж (4:2) и в заключительном товарищеском матче сыграл в результативную ничью (3:3) с «Динамо» Москва.

«Локомотив» в текущем Чемпионате России набрал в 2-ух турах 2 очка, ни разу не проиграв оппонентам и сейчас располагается на 11-ой строчке в таблице на 2 балла всего лишь отставая от второго «Спартака».

Сначала они в 1-ом туре сыграли вничью с ФК «Нижний Новгород» (1:1), где не смогли в большинстве удержать победный счет, пропустив на 70-ой минуте матча.

А в рамках 2-го тура разошлись миром с «Ростовом» (2:2), где уже москвичи играли в меньшинстве и смогли сравнять счет в концовке встречи и вырвали 1 очко.

Прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив»

«Зенит» и «Локомотив» в последних 5 очных противостояниях сыграли следующим образом:

30.04.22 «Зенит» – «Локомотив» 3:1;

15.08.21 «Локомотив» – «Зенит» 1:1;

17.07.21 «Зенит» – «Локомотив» 3:0;

02.05.21 «Зенит» – «Локомотив» 6:1;

30.08.20 «Локомотив» – «Зенит» 0:0.

В 5 последних очных матчах оппонентов московская команда ни разу не смогла обыграть питерскую. При этом «Зенит» победил в 3-х встречах, в том числе и последней.

Питерцы забивают в 7 встречах кряду, а москвичи отличаются минимум 1-им голом в своих последних сыгранных 8 матчах. Исходя из этого жду от команд в предстоящем матче открытую атакующую игру с большим количеством голов. При этом команда Семака в матче явный фаворит, учитывая домашнюю игру и качество исполнителей с глубиной состава, поэтому отдаю предпочтение их победе в этой встрече.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Winline на эту игру:

Победа «Зенит» – 1.36;

Победа «Локомотив» – 7.80;

Ничья – 5.20;

Ф2 (1,5) – 1.79;

ИТБ2 (0,5) – 1.69;

Обе забьют-да –1.85;

ТБ (2,5) – 1.55.

Вероятный исход: П1, ИТБ2 (0,5), Обе забьют-да, ТБ (2,5).

Где смотреть Зенит – Локомотив