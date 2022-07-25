Урал – Краснодар 29.07.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В пятницу, 29 июля, в Екатеринбурге, на стадионе «ВЭБ Арена» встретятся «Урал» и «Краснодар» в рамках 3 тура текущего сезона Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 18:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Урал»

Уральская команда в прошлом сезоне РПЛ провела не свой лучший сезон и закончила чемпионат в нижней части таблицы на 12-ом месте, в шаге от зоны вылета. В 30 сыгранных турах чемпионата они набрали 33 балла и опередили на 1 балл 13-ый «Химки», который оказался в зоне вылета, а именно в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. При этом равное количество баллов они набрали с ФК «Нижний Новгород», но «волжане» оказались выше в таблице за счет лучших дополнительных показателей.

Екатеринбуржцы в предсезонной подготовке (в начале июля) провели 3 товарищеских матча, в которых ни разу не удалось выиграть. Сначала они крупно уступили «Уфе» (1:4), после чего в этот же день с ними же разошлись миром (1:1). А вот в последней контрольной встрече перед стартом сезоне разгромно уступили «Крылья Советов» (0:3).

«Урал» в текущем сезоне РПЛ стартовал ужасно, проиграв в 2 сыгранных турах и не набрав ни одного очка, они идут на предпоследней 15-ой строчке в таблице. При этом не удалось еще забить ни 1-го гола, при 5 пропущенных. В стартовом туре уральцы уступили в гостях (0:2) ЦСКА, где дали создать москвичам уйму моментов и постоянно проваливались в обороне. А во втором туре команда Шалимова в гостевой игре крупно проиграла «Оренбургу» (0:3), где в первом тайме действовала неплохо, но под его конец удалилась и второй тайм провела неудачно, пропустив 3 безответных мяча.

Футбольный клуб «Краснодар»

Краснодарская команда в прошлом сезоне первенства России смогла довольствоваться лишь 4-ым местом. Они набрали 50 баллов в 30 сыгранных матчах чемпионата и остановились в шаге от бронзовых медалей, до куда по итогу не хватило 3 очка. А вот при равном количестве баллов с ЦСКА краснодарцы оказались выше в таблице за счет лучшего результата сыгранных личных встреч.

«Краснодар» перед стартом нового сезона РПЛ провел 3 товарищеских матча, в которых победил во всех. Сначала был обыгран «Ростов» (2:0), где удалось забить по голу в каждом тайме. Следом был обыграна команда с ФНЛ-2 «Форте» (2:1). И в последней товарищеской встрече удалось взять вверх снова над «Химки», но уже со счетом (2:1).

«Быки» после 2-ух туров РПЛ идут в нижней части таблицы, на 13-ой строчке. В их активе всего 1 балл в 2-ух сыгранных матчах чемпионата, но при этом всего 3 балла отставания от второго «Спартак» Москва. Краснодарцы стартовали в новом сезоне РПЛ с домашнего ничейного результата (2:2) в матче с «Факелом», где получили хороший отпор от соперника. А вот во втором туре «южане» крупно уступили московскому «Спартаку» (1:4), где большую часть игры провели в меньшинстве после удаления Черникова на 37-ой минуте при счете (0:1).

Прогноз на матч «Урал» – «Краснодар»

«Урал» и «Краснодар» в последних 5 очных встречах сыграли следующим образом:

07.03.22 «Краснодар» – «Урал» 2:1;

25.07.21 «Урал» – «Краснодар» 0:3;

28.02.21 «Краснодар» – «Урал» 2:2;

22.08.20 «Урал» – «Краснодар» 1:0;

12.07.20 «Краснодар» – «Урал» 3:0.

В 2 последних очных встречах оппонентов побеждала краснодарская команда. А в 2 из 3 матчах обе команды забивали друг другу.

Обе команды стартовали в этом сезоне не лучшим образом, но все же игра краснодарцев больше внушает оптимизма чем у ее предстоящего соперника, который выгляди разобрано и не смог еще ни разу отличиться в 2-ух матчах нового сезона РПЛ. Хоть «Краснодар» и в рамках гостей, все же к положительному результату они на текущий момент гораздо ближе уральцев. Не жду от команд голевой феерии в этой встрече и прогнозирую низовой тотал, ввиду того что нет у команд ТОП-форвардов, способных устроить перестрелку.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Урал» – 2.60;

Победа «Краснодар» – 2.60;

Ничья – 3.40;

Ф2 (0) – 1.86;

X2 – 1.47;

ИТМ1 (1,5) – 1.51;

Обе забьют-да – 1.73;

ТМ (3,5) – 1.30.

Вероятный исход: Ф2 (0), X2, ИТМ1 (1,5), ТМ (3,5).

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Где смотреть Урал – Краснодар