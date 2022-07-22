«Ювентус» хочет Паредеса, «ПСЖ» просит 30 млн евро. Ради трансфера намерены продать Артура

нацелился на полузащитника .

По информации La Gazzetta dello Sport, французский клуб оценивает аргентинца в 30 млн евро. Кроме того, в Париже хавбек получает довольно высокую зарплату – 7 млн евро в год.

«Ювентусу» не удалось договориться с «ПСЖ» о включении в сделку нападающего , поэтому итальянцам придется кого-то продать, чтобы подписать Паредеса. Наиболее желаемым для «Юве» вариантом является расставание с хавбеком Артуром. Его хотели включить в сделку с «Ромой» по Николо Дзаньоло, но римляне отказались от такого варианта.

Продать Артура будет непросто, учитывая, что он зарабатывает в «Юве» 5 млн евро в год. Бразилец хотел бы вернуться в «Барселону», но на данный момент интерес к нему проявляет только «Арсенал». Лондонский клуб хотел арендовать Артура с обязательством выкупа.

28-летний Паредес выступает за «ПСЖ» с 2019 года – он перешел во французский клуб из «Зенита». Статистику игрока сборной Аргентины можно изучить здесь.