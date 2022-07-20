Ответный матч ветеранов «Спартака» и «Зенита» состоится 2 сентября («РБ Спорт»)

Ответный ретро-матч ветеранов «Зенита» и «Спартака» состоится в сентябре.
Предварительная дата проведения матча – 2 сентября, сообщает «РБ Спорт». Вероятно, игра войдет в план мероприятий перед матчем 8-го тура чемпионата России между основными командами «Спартака» и «Зенита», которые сыграют 4 сентября.
В то же время матч ветеранов «Спартака» и «Ротора» в память о Георгии Ярцеве будет перенесен на октябрь и состоится в Волгограде. Изначально он планировался на конец августа.
В первом ретро-матче между «Зенитом» и «Спартаком», который состоялся 8 июля, победу со счетом 2:0 одержала петербуржская команда.