Ответный матч ветеранов «Спартака» и «Зенита» состоится 2 сентября («РБ Спорт»)

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Ответный ретро-матч ветеранов «Зенита» и «Спартака» состоится в сентябре. 

Предварительная дата проведения матча – 2 сентября, сообщает «РБ Спорт». Вероятно, игра войдет в план мероприятий перед матчем 8-го тура чемпионата России между основными командами «Спартака» и «Зенита», которые сыграют 4 сентября. 

В то же время матч ветеранов «Спартака» и «Ротора» в память о Георгии Ярцеве будет перенесен на октябрь и состоится в Волгограде. Изначально он планировался на конец августа.

В первом ретро-матче между «Зенитом» и «Спартаком», который состоялся 8 июля, победу со счетом 2:0 одержала петербуржская команда. 

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