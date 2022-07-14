«Ювентус» за 8,5+3 млн евро купил левого защитника Камбьязо у «Дженоа»

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22-летний футболист подписал с клубом контракт сроком до 2027 года.

«Ювентус» сообщил, что заплатил за 8,5 млн евро за игрока в течение двух лет. Также возможна выплата еще 3 млн в виде бонусов.

Камбьязо, на счету которого 5 матчей за молодежную сборную Италии, может играть на обоих флангах в обороне и полузащите.

Фото: juventus.com

В минувшем сезоне игрок забил 1 гол и отдал 4 передачи в 27 матчах за «Дженоа» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.