Колосков о выборах главы РПЛ с одним Алаевым: «Кандидаты, у которых могла быть тщеславная мысль выдвинуться, понимают, что шансов нет»

считает, что на выборах главы РФС один кандидат будет из-за силы Алаева.

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев станет единственным кандидатом на выборах главы организации.

Он стал исполнять обязанности главы с 27 июня, после ухода Ашота Хачатурянца. Выборы состоятся 16 августа.

«Конечно, лучше, когда есть альтернатива, существует соревновательный элемент – это же выборы. Но очевидно, что биография Алаева ни у кого не вызывает сомнений.

Кандидаты, у которых могла быть тщеславная мысль выдвинуться в президенты РПЛ, понимают, что шансов у них нет. Алаев зарекомендовал себя как очень сильный организатор и во главе ФНЛ, и как генеральный секретарь РФС, и по работе в УЕФА. Значит, у клубов есть доверие к нему, к его программе.

У РФС и РПЛ всегда было взаимопонимание – еще со времен прихода . Лига – это подразделение Российского футбольного союза. Конечно, она действует в рамках своего устава, но и в рамках полномочий, которые ей дает РФС. Могут быть какие-то творческие споры внутри двух организаций, но понятно, что они выступают как единое целое», – сказал почетный президент .