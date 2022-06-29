Уилшер может возглавить «Арсенал» U23 или U18. 30-летний хавбек общался с главой академии Мертесакером

Полузащитник Джек Уилшер может завершить карьеру и стать тренером в системе «Арсенала».
Как информирует Evening Standard, «канониры» ищут специалистов, готовых к тому, чтобы возглавить команды U23 и U18. Ранее их главные тренеры перешли в «Кроули Таун».
Одним из кандидатов является хавбек, ранее выступавший за лондонцев, а теперь находящийся без клуба. Утверждается, что руководитель академии Пер Мертесакер общался с Уилшером на тему работы.
Также «Арсенал» рассматривает кандидатуры ряда нынешних сотрудников.
В сезоне-2021/22 Уилшер играл за «Орхус» и провел в чемпионате Дании 14 матчей, отдав один голевой пас. Контракт с ним продлен не был.
Сейчас Уилшер – это отчаяние. Из-за травм никому не нужен в Англии, объясняет проблемы Аршавина в «Арсенале» и ненависть к «Тоттенхэму»