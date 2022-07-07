Джейми Каррагер: «Борис Джонсон постоянно врал, и его вышвырнули. Но нам придется жить с его самой большой ложью – Брекситом»

Экс-защитник прокомментировал отставку Бориса Джонсона.

Британский политик объявил об уходе с поста премьер-министра, однако до выборов продолжит исполнять прежние обязанности.

«Борис Джонсон лгал о вере в Брексит лишь для того, чтобы стать премьер-министром.

Он постоянно врал, занимая свой пост, и вот теперь его вышвырнули.

Однако нам придется и дальше жить с его самой большой ложью – Брекситом», – написал Каррагер.

Невилл об отставке Бориса Джонсона: «Мы должны никогда не возвращаться к такому лидеру. Из-за него Великобритания выглядела так плохо на мировой арене»