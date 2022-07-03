Виталий Дьяков: «В Турции гораздо круче относятся к футболу, чем в России. Там это культура, страна больна футболом»

считает, что в Турции интерес к футболу гораздо выше, чем в России.

«В стране повышенное внимание к футболу. Очень любят, все смотрят и следят даже за не топ-клубами. В Сивасе каждый футболист ходит как царь и бог.

Там футбол как культура, страна в хорошем смысле больна футболом. Играет «Галатасарай» – «Бешикташ» – они сутками крутят. Устраивают шоу еще до матча, накручивают болельщиков, футболистов, движуха начинается.

Люди за месяц бронируют места. Негде будет сесть, все занято. Играет «Галатасарай» – «Фенербахче», все приходят в майках своих команд. Везде смотрят футбол, болеют, переживают.

В Турции отношение к футболу гораздо круче, чем в России», – сказал экс-игрок и .