Маттеус о финале ЧМ-2014: «Аргентина должна была побеждать. Судье следовало назначить пенальти за фол Нойера, Германии повезло»

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Немецкий экс-хавбек Лотар Маттеус считает, что ЧМ-2014 должна была выиграть Аргентина.

Футбольный эксперт выразил такое мнение, описывая воспоминания от различных чемпионатов мира.

– В 2014 году главное – победа со счетом 7:1 над Бразилией. Это было украшение турнира.

В финале должна была выигрывать Аргентина. Судье следовало назначить пенальти за фол Мануэля Нойера (во втором тайме голкипер немецкой команды, выбежав на перехват, столкнулся с нападающим Гонсало Игуаином – прим. Sports.ru). Нам повезло.

– Пенальти там был.

– Да, разумеется. Нойер сфолил, – сказал Маттеус.

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