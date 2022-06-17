Маттеус о финале ЧМ-2014: «Аргентина должна была побеждать. Судье следовало назначить пенальти за фол Нойера, Германии повезло»

Немецкий экс-хавбек Лотар Маттеус считает, что ЧМ-2014 должна была выиграть Аргентина.
Футбольный эксперт выразил такое мнение, описывая воспоминания от различных чемпионатов мира.
– В 2014 году главное – победа со счетом 7:1 над Бразилией. Это было украшение турнира.
В финале должна была выигрывать Аргентина. Судье следовало назначить пенальти за фол Мануэля Нойера (во втором тайме голкипер немецкой команды, выбежав на перехват, столкнулся с нападающим Гонсало Игуаином – прим. Sports.ru). Нам повезло.
– Пенальти там был.
– Да, разумеется. Нойер сфолил, – сказал Маттеус.