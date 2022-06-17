Маттеус о финале ЧМ-2014: «Аргентина должна была побеждать. Судье следовало назначить пенальти за фол Нойера, Германии повезло»

Немецкий экс-хавбек считает, что должна была выиграть .

Футбольный эксперт выразил такое мнение, описывая воспоминания от различных чемпионатов мира.

– В 2014 году главное – победа со счетом 7:1 над Бразилией. Это было украшение турнира.

В финале должна была выигрывать Аргентина. Судье следовало назначить пенальти за фол (во втором тайме голкипер немецкой команды, выбежав на перехват, столкнулся с нападающим – прим. Sports.ru). Нам повезло.

– Пенальти там был.

– Да, разумеется. Нойер сфолил, – сказал Маттеус.