«Ювентус» обсуждает с «Атлетико» выкуп Мораты на других условиях, обмен игроками или отсрочку выплаты 35 млн на несколько лет

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«Ювентус» ведет переговоры с «Атлетико» о выкупе нападающего Альваро Мораты.

Два последних сезона 29-летний форвард провел в туринской команде на правах аренды.

Итальянский клуб обсуждает с мадридской командой выкуп футболиста на других условиях, обмен игроками или отсрочку на несколько лет выплаты оговоренных ранее 35 миллионов.

Сообщалось, что «Ювентус» предложил за испанца 20 млн евро, но «Атлетико» отказался.

В прошедшем сезоне Серии А Мората провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

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