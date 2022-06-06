«Был уверен в победе украинцев, но этого не произошло, слава богу. На бочке кала есть кусочек чего-то нормального». Ловчев о победе Уэльса

рад победе сборной Уэльса над .

Валлийцы одержали победу в финальном стыковом матче за выход на (1:0).

«Однажды я выступал за сборную, когда играли 10 киевлян и один я. Все эти люди – мои друзья. Наверное, для многих из них я стал врагом.

То, что произошло здесь, – это футбол. На такой бочке кала есть кусочек чего-то нормального. Многие перед стыковыми матчами говорили, что надо отдать путевку Украине, но [то, что произошло] это единственное светлое пятно во всей истории спорта.

Самое главное, игра Украины с – это хоть чуть-чуть проявление спорта в том исконном виде, о котором когда-то говорил Кубертен. Вне политики. Я считаю, что Шотландия сильнее чем Уэльс, был уверен в победе украинцев, но слава богу, этого не произошло. Это не отношение к Украине, а отношение к тому, что спорт должен вернуться в исконный вид», – сказал бывший футболист «Спартака» в эфире передачи «Есть тема!» на .