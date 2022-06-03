Португалия — Швейцария, прогноз на матч 5 июня Лига Наций, прогноз на футбольный матч

Команды Португалии и Швейцарии в очередном розыгрыше Лиги Наций попали во вторую группу вместе со сборными Чехии и Испании. Все соперники уже успели сыграть по одному матчу, и лидером пока являются чехи, а вот швейцарцы аутсайдеры. Если судить по последним успехам команд на европейской арене, то у альпийской сборной они более весомые. Команда смогла пробиться на мировое первенство без стыков. Португальцам пришлось в марте пробиваться на чемпионат через два матча. В то же время в рейтинге сборных Португалия находится на восьмой строчке и на шесть позиций опережает Швейцарию. Но мы понимаем, что рейтинг не влияет на результат в конкретный день матча. Победа нужна обеим командам, а вот поражение сильно подорвет перспективы занять первые два места в группе. Внимание болельщиков на стадион Жозе Алваладе, начало матча в 21:45 по московскому времени.

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Сборная Португалии

Как бы ни было грустно поклонникам португальской сборной, но время их лидера Криштиану Роналду подходит к концу. Чемпионат мира в Катаре может стать его лебединой песней в бордовой футболке национальной команды. С ним связаны все успехи сборной за последние полтора десятка лет особенно на европейской арене. Если с мировыми чемпионатами у Португалии пока не складывается, лучшее достижение команды четвертое место в 2006 году в Германии, то на чемпионатах Европы португальцы в XXI веке постоянные участники плей-офф, а в 2016 году впервые в своей истории смогли завоевать титул чемпионов.

Новый турнир УЕФА Лига Наций тоже оказался вполне португальским, ведь подопечные Фернанду Сантуша стали его первыми победителями. Пусть во второй раз не сложилось, но в историю турнира команда вошла точно. С отбором на мировое первенство в Катар в прошлом году вышло чуть хуже. В группе А первую строчку португальцы уступили команде Сербии. В стыках жребий свел Португалию сначала с Турцией — победа 3 : 1. Затем все предвкушали матч со сборной Италии, но те неожиданно уступили Северной Македонии. Криштиану и компания не стали искушать судьбу и усилиями Бруну Фернандеша забили в ворота македонцев два безответных мяча.

В первом туре нового розыгрыша Лиги Наций Португалия в гостях встречалась с Испанией. Матч проходил с преимуществом «красной фурии» и на 25-й минуте матча Альваро Мората открыл счет. Но большего испанцам сделать не удалось, а в концовке матча своим шансом воспользовался Рикарду Орта и сравнял счет. В результате ничья 1 : 1 и у португальцев стратегическое преимущество. Теперь необходимо закрепить его в матче со сборной Швейцарии.

Сборная Швейцарии

Все последние успехи команды Швейцарии связаны с именем главного тренера боснийца Владимира Петковича. С прошлого года во главе команды встал Мурат Якин и смог напрямую вывести ее на Чемпионат мира в Катаре. Причем в группе альпийцы смогли обойти свежеиспеченного Чемпиона Европы команду Италии, обе команды не потерпели в группе ни одного поражения. В то же время эти успехи швейцарцев до сих пор считаются локальными. Когда дело доходит до больших турниров команда может потрепать нервы любому фавориту и даже занять его место в плей-офф, но что на чемпионатах мира, что на первенствах Европы дальше ¼ финала Швейцария никогда не проходила.

Похвала специалистов, восторги прессы, одобрение болельщиков — это все, что остается после поражений в четвертьфиналах. Вполне возможно проявить себя в Лиге Наций. Швейцария всегда готова пройти групповой этап, пусть и с грозными соперниками. В прошлый раз, правда, сделать это не удалось, но там в группе были Испания и Германия. Сейчас испанцы снова в соперниках, но Португалию опередить альпийцы в состоянии. От предстоящего поединка многое будет зависеть на финише в сентябре.

В марте пока португальцы бились в стыках за право играть на Чемпионате мира, сборная Швейцарии провела два товарищеских матча. В первом в упорной борьбе уступила сборной Англии в гостях 1 : 2, а затем дома не смогла преодолеть сопротивление команды Косово — 1 : 1. В первом туре Лиги Наций Швейцария играла в гостях со сборной Чехии, которая сама не прочь пошуметь в Лиге Наций, ведь на первенство мира команда не отобралась. Соперники в первом тайме обменялись голами, а во втором швейцарец Соу срезал мяч в свои ворота, и его команда потерпела поражение.

Прогноз на матч Португалия — Швейцария

На счету соперников 23 поединка, впервые они встретились сразу в официальном поединке отборочного турнира Чемпионата мира 1938 года. Тогда Швейцария оказалась сильнее 2 : 1. С тех пор на ее счету десять побед, восемь раз выигрывали португальцы, и пять поединков завершились вничью. В предыдущий раз команды встречались в полуфинале первого розыгрыша Лиги Наций. В последнее время команды играют друг с другом с переменным успехом.

13.10.1993, Португалия — Швейцария — 1 : 0;

15.06.2008, Швейцария — Португалия — 2 : 0;

06.09.2016, Швейцария — Португалия — 2 : 0;

10.10.2017, Португалия — Швейцария — 2 : 0;

05.06.2019, Португалия — Швейцария — 3 : 1.

Швейцария будет проводить второй матч подряд в гостях и поражение будет крайне невыгодно с точки зрения турнирных перспектив. А фаворит у букмекеров Португалия, «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,76, успех альпийцев оценивается коэффициентом 4,90, ничья — 3,75. На этот раз Криштиану Роналду должен выйти с первых минут и внести решающий вклад в победу своей команды. Прогноз — 2 : 0 в пользу Португалии.

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