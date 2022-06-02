Франция – Дания 03.06.2022 Лига Наций-2022, прогноз на футбольный матч

В пятницу, 3 июня 2022 года, в Париже на стадионе «Стад Де Франс» встретятся сборные команд Франции и Дании в рамках розыгрыша Лиги Наций-2022. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени.

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Футбольная сборная Франции

Сборная Франции в прошлом розыгрыше Лиги Наций совершила триумф и забрала кубок. Их путь начался с первой строчки на групповом этапе турнира, где они набрали 16 очков из 18 возможных, сыграв только в 1-ом из 6 матчей вничью (это было в матче с Португалией), а остальные все они выиграли. Португальцев французам удалось опередить на 3 очка, а вот Хорватию и Швецию на целых 13 баллов. В полуфинале плей-офф Франции удалось сделать камбэк в матче против Бельгии, когда они проигрывая после первого тайма (0:2) уже к 69 минуте сравняли, а в самой концовке игры, на 90 минуте, смогли забить победный мяч и вырвали победу (3:2). А в финале Лиги Наций они взяли вверх над Испанией (2:1), где вновь проигрывая они смогли перевернуть ход игры в свою пользу и вышли вперед в концовке встречи.

Французы являются также действующими чемпионами мира, они забрали этот трофей в 2018 году. А в недавно прошедшем отборочном турнире к ЧМ-2022 они себе обеспечили участие в главном турнире, заняв в своей группе 1 место. Они на 6 баллов опередили вторую Украину и не проиграли ни одного матча в группе, при этом выиграли в 5. Хороший показатель у французов был по забитым и пропущенным мячам, при 18 забитых голах они пропустили всего 3 мяча.

Последний сыгранный официальный матч Франция экзаменовала разгромом Южную Африку (5:0). В этой встрече французы имели колоссальное преимущество над оппонентом на всех участках поля и смогли лишь небольшую часть своих голевых моментов воплотить в голы. А больше всех отличился у французов в этом матче Мбаппе, который оформил дубль.

Футбольная сборная Дании

Сборная Дании, как и Франция проведет свой первый матч в новом сезоне Лиги Наций. В предыдущем розыгрыше турнира датская команда довольствовалась лишь 2-ой строчкой в таблице и не смогла попасть в плей-офф. Они отстали от лидера группы Бельгии на 5 баллов, хотя могли и стать первыми в группе, но в последнем решающем туре группового этапа они проиграли бельгийцам (2:4). С англичанами датчане в споре за второе место оказались сильнее, при равном количестве очков они расположились в таблице выше за счет лучшего исхода в личных встречах с ними.

Дания успешно отобралась на главный турнир Чемпионата Мира 2022 года. В своей группе F они уверенно заняли первую строчку, набрав 27 очков в 10 матчах и выиграв 9 встреч. Ближайшего оппонента по таблице Шотландию они опередили на 4 балла,а вот от Израиля и Австрии они оторвались на 11 очков. Дания наколотила в группе 30 голов и всего лишь 3 пропустила при этом.

Последний свой официальный матч датская дружина проводила с Сербией, которую удалось обыграть (3:0). При этом матч получился не из легких, если смотреть в целом на наличие голевых моментов и владение мяча, то он выдался равным. А вот в главном компоненте, голах, удалось успешно завершить свои моменты.

Прогноз на матч Франция – Дания

Французы и датчане в последних трех очных встречах показали следующий результат:

26.06.18 Дания – Франция 0:0;

11.10.15 Дания – Франция 1:2;

29.03.15 Франция – Дания 2:0.

В 3 последних сыгранных очных поединках Дания ни разу не смогла победить Францию. При этом их очные игры не выделялись обилием голов. В этой встрече врядли мы тоже увидим большое количество моментов и игра вероятнее всего будет до первого гола. А учитывая текущую кадровую составляющую команд и их последние результаты смею предположить что Дания возможно отберет очки у французов.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа Франции– 1.72;

Победа Дании – 5.20;

Ничья – 3.90;

Ф2 (1,5) – 1.39;

ТМ (3) – 1.39;

ИТМ1 (2,5) – 1.25.

Вероятный исход: Ф2 (1,5), ТМ (3), ИТМ1 (2,5).

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Где смотреть Франция – Дания