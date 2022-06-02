Испания – Португалия 02.05.2022 Чемпионат Мира-2022, прогноз на футбольный матч

2 июня 2022 года в поединке Лиги Наций (Группа А2), сборная Испании на своем поле сыграет со сборной Португалии — настоящее пиренейское дерби. Игра состоится в 21:45 по московскому времени и пройдете на арене «Бенито Вильямарин». На игре будут работать арбитры из Англии: Майкл Оливер, Стюарт Берт, Саймон Беннет.

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Смогут ли испанцы обыграть своего принципиального соперника? Чем ответят гости? Как сыграет Криштиану Роналду. Ответы на эти вопросы мы узнает по окончанию матча между сборными Испании и Португалии.

Испания — Португалия: выступление команд в отборе к ЧМ – 2022

Сборная Испании в последних пяти поединках отбора к ЧМ-2022 выиграла большинство своих матчей — красная фурия без проблем обыграла Косово (2:0), а также вышла победительницей из матчей со сборной Греции и Швеции (оба раза по 1:0). Также испанцы камня на камне не оставили от обороны сборной Грузии — 4:0. Впрочем, одну игру Красная Фурия проиграла, уступив на выезде Швеции (1:2). Но это не помешало испанцам пробиться в финальную часть мундиаля напрямую, минуя стыковые матчи.

Сборная Португалии пробивалась на чемпионат Европы через игры с Турцией (3:1), и Македонией (2:0). В трех последних поединках группового этапа в отборе к ЧМ, португальцы обыграли Люксембург (5:0), сыграли вничью с Ирландией (0:0) и уступили Сербии (1:2).

История противостояния команд: Испания — Португалия

Испания и Португалия встречались друг с другом 39 раз. Красная Фурия выигрывала 17 раз, португальцы оказывались сильнее шести матчах. Остальные встречи команды сыграли вничью. Последние пять очных встреч команд завершились следующими результатами:

Испания — Португалия 0:0;

Португалия — Испания 0:0;

Португалия — Испания 3:3;

Португалия — Испания (выиграла по пенальти) 0:0;

Португалия — Испания 4:0.

Испанцы за всю историю противостояния отправили в ворота Португалии 77 мячей, португальцы ответили 44 голами.

Ориентировочные составы на матч Испания — Португалия

Предполагаемый состав сборной Испании на игру будет выглядеть следующим образом:

Унай Симон

Сесар Аспиликуэта

Иньиго Мартинес

Пау Торрес

Жорди Альба

Серхио Бускетс

Коке

Гави

Альваро Мората

Ферран Торрес

Дани Ольмо

Ожидается, что португальцы сыграют в следующем составе:

Руй Патрисиу

Пепе

Домингуш Дуарте

Рафаэл Геррейру

Жоау Канселу

Жоау Моутинью

Бернарду Силва

Бруну Фернандеш

Криштиану Роналду

Отавиньо

Диогу Жота

Предполагается, что обе команды сыграют по схеме 4-3-3.

Матч Испания — Португалия: прогноз и котировки букмекеров

Сборная Испании последние официальные встречи провела гораздо стабильнее португальцев, да и в целом, подопечные Луиса Энрике выглядят убедительнее дружины Фернанду Сантуша. Впрочем, и португальцы не являются безнадежными аутсайдерами встречи — дружина Сантуша умеет показывать характер, а в поединке с Испанией, игроки будут мотивированы на победу. В предстоящей встрече будет забито немного голов, но все-таки предположим, что победят испанцы. Наша ставка: 1:0 в пользу Красной Фурии.

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает следующие коэффициенты на игру:

x1 — 2.13;

x — 3.35;

x2 — 3.65.

Также букмекер предлагает заключить пари на количество забитых мячей:

ТБ 2.5 — 2.05;

ТМ 2.5 — 1.74;

ОЗ да — 1.82;

ОЗ нет — 1.88.

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Где смотреть Испания – Португалия