Дюков про обещание моратория на вылет: «Пообещал, что никто не вылетит, а потом под камерами озвучивал другую позицию? Как вы это представляете?»

прокомментировал информацию касательно общения моратория на вылет из РПЛ.

Ранее стало известно, что руководство РФС и РПЛ обещало мораторий на вылет из РПЛ.

– Появилась информация, что в марте у вас была негласная договоренность с главой РПЛ Ашотом Хачатурянцем о введении моратория на вылет.

– Нет. В марте было заседание исполкома.

Тогда было рассмотрено и предложение о моратории. Было принято решение о создании рабочей группы по этому вопросу.

Как вы себе представляете, что тогда я дал обещание, что никто не вылетит, а потом под камерами озвучивал другую позицию? Мы с вами обсуждали, что мораторий нарушает спортивный принцип.

Кто-то пострадал больше, кто-то – меньше. Надо просто быть к этому готовыми. До этого был коронавирус.

Если мы будем реагировать на каждое изменение, мы ни один чемпионат не проведем, – сказал президент .

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