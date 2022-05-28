Мануэль Пеллегрини: «Удивлен, что «ПСЖ», «Челси» и «Сити» не выбили «Реал». В финале ЛЧ нет фаворита»

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Мануэль Пеллегрини высказался о пути «Реала» к финалу Лиги чемпионов. 

В плей-офф мадридцы прошли «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити». В финале команда Карло Анчелотти встретится с «Ливерпулем»

«У «Реала» есть самое важное, что нужно футбольной команде. У них есть отдельные игроки, которые могут решать исход матчей. 

«Возможно, если бы «ПСЖ» забил больше голов [они бы прошли «Реал»], но они этого не сделали. С «Челси» – то же самое. С «Манчестер Сити» – тоже, особенно в матче в Манчестере. Разница между командами [по игре] была гораздо больше, чем в один гол. Я удивлен, что эти три команды не выбили «Реал». 

«Ливерпуль» – очень хорошая команда, но у мадридского «Реала» есть опыт участия в финалах. Я не думаю, что в финале есть фаворит», – сказал главный тренер «Бетиса». 

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