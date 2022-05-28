Президент «Оренбурга»: «Проблем с бюджетом не будет. Поставленная задача со скрипом, но решена»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался об экономическом состоянии клуба.

«Точно могу сказать, что проблем с бюджетом у «Оренбурга» не будет! Как и в каком объеме – не могу сказать.

Поймите, в каком состоянии мы неожиданно оказались в силу многочисленных травм ведущих игроков. И прочих моментов эмоционального состояния коллектива… Что там было – до сих пор не разберемся. Все усложнилось.

Единственное, могу сказать, с бюджетом никаких проблем не будет. Задача, которая ставилась перед клубом, пусть со скрипом, но была решена», – заявил Еремякин.

«Оренбург» поднялся в РПЛ, победив «Уфу» в гостях благодаря голу Малых на 94-й минуте – 2:1!

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