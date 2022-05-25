Жано об Эмери: «Однажды я был на грани нервного срыва, когда он не включил меня в заявку на ЛЧ. Сейчас он великий тренер, но можно же рассказать почему?»

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Жано Ананидзе рассказал о том, из-за чего у него ухудшились отношения с Унаи Эмери

«Однажды при Эмери я был на грани нервного срыва, когда он не включил меня в заявку на Лигу чемпионов. Тренируешься, готовишься, приходишь в раздевалку, а твоей футболки нет.

У меня из-за этого чуть испортились отношения с Унаи, потому что он ничего не объяснил. Он думал, что самый молодой поймет.

Сейчас Эмери – великий тренер, вопросов нет, но можно же рассказать, почему ты принял такое решение?» – сказал бывший полузащитник «Спартака»

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