Жано об Эмери: «Однажды я был на грани нервного срыва, когда он не включил меня в заявку на ЛЧ. Сейчас он великий тренер, но можно же рассказать почему?»

Жано Ананидзе рассказал о том, из-за чего у него ухудшились отношения с Унаи Эмери.
«Однажды при Эмери я был на грани нервного срыва, когда он не включил меня в заявку на Лигу чемпионов. Тренируешься, готовишься, приходишь в раздевалку, а твоей футболки нет.
У меня из-за этого чуть испортились отношения с Унаи, потому что он ничего не объяснил. Он думал, что самый молодой поймет.
Сейчас Эмери – великий тренер, вопросов нет, но можно же рассказать, почему ты принял такое решение?» – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам