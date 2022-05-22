У хавбека «Нижнего» Калинского 5 победных голов – больше всех в сезоне РПЛ. У Сергеева и Агаларова – по 4

Хавбек «Нижнего Новгорода» Николай Калинский стал автором единственного гола в матче 30-го тура с (1:0).

28-летний игрок забил 5-й победный мяч в прошедшем турнире – это лучший результат в Премьер-лиге.

Второе место с 4 решающими голами делят сразу шестеро – Матео Кассьерра («Сочи»), Дмитрий Полоз ( ), Эрик Бикфалви ( ), Гамид Агаларов («Уфа»), Владислав Сарвели («Крылья Советов») и Иван Сергеев («Зенит»/ ).

Подробнее статистика Калинского – здесь.

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